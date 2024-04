Ventes en baisse, licenciements : Tesla à la croisée des chemins

Tesla a récemment révélé un plan de licenciements qui touchera plus de 10 % de son personnel global, une mesure drastique qui intervient dans un contexte de performances boursières et commerciales en berne. Cette annonce fait suite à une série de revers pour l'entreprise, dont une baisse de 8,5 % de ses ventes au premier trimestre de 2024, une situation exacerbée par des problèmes logistiques en Mer Rouge et un incident à son usine de Berlin.



Elon Musk, CEO de l'entreprise, justifie ces décisions par la nécessité d'une « réorganisation périodique » visant à préparer l'entreprise pour de nouvelles phases de croissance. Toutefois, cette stratégie ne convainc pas pleinement les analystes ni les marchés, faisant craindre une érosion de la demande pour les produits de la marque.



L'élargissement de la base de clients de Tesla à des acheteurs plus sensibles aux prix expose l'entreprise à de nouveaux défis, notamment la concurrence de modèles plus abordables comme la Renault R5 et la Citroën ë-C3, prévus pour 2024 en Europe avec un prix inférieur à 25.000 euros. En réponse, Tesla envisageait le développement d'un modèle économique, surnommé le « Model 2 », mais des rapports récents suggèrent que ce projet a été mis en pause. À la place, l'attention se tourne vers un robotaxi, un projet de véhicule autonome que Musk espère dévoiler en août, reflétant un pivot potentiel vers l'intelligence artificielle et la technologie autonome.