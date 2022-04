Ventes en forte baisse pour les produits Kinder

C'est un coup dur pour le groupe Ferrero, qui, à la veille de Pâques, voit s'effondrer les chiffres de vente de ses produits Kinder : elles accusent en effet un recul de 35%, alors qu'il s'agit normalement d'une période faste pour le confiseur. Ferrero y réalise en effet 10% de son chiffre d'affaires annuel… Mais l'entreprise se débat toujours avec les cas de salmonelles qui ont engendré 150 cas dans toute l'Europe.



Les consommateurs ne veulent pas jouer avec le feu, et malgré la communication de la société et les messages rassurants dans les supermarchés, ils jettent leur dévolu sur d'autres produits. La confiance n'est plus au rendez-vous, ce qui sera une montagne difficile à franchir pour Ferrero, cela demandera du temps.