Veolia à l'assaut de Suez : les craintes du gouvernement sur l'emploi

Veolia, le géant du traitement de l'eau et des déchets a mis carte sur table. Il a l'intention d'acquérir 29,9% de Suez, et dans un deuxième temps de lancer une opération d'offre publique d'achat (OPA) pour obtenir le reste des titres de la filiale d'Engie qui en possède actuellement 32%.Il revient désormais à Engie d'étudier la proposition, ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Engie a l'intention de privilégier « la solution la plus attractive pour ses actionnaires ». Et parmi les actionnaires, on trouve l'État.Bruno Le Maire a ainsi déclaré qu'il comptait rester vigilant sur les engagements de Veolia envers l'emploi, ainsi que sur les actifs stratégiques. Il n'est pas non plus question que se crée un monopole de l'eau. « L'Etat, en qualité d'actionnaire de référence d’Engie, étudiera cette offre avec la gouvernance de l'entreprise et arrêtera sa position en fonction des intérêts patrimoniaux d'Engie, de la qualité du projet industriel, du maintien d'une pluralité d'acteurs sur les services aux collectivités locales et de la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes », a expliqué le ministre de l'Économie au micro de BFM TV