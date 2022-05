Verdir l’économie coûterait 58 à 80 milliards d’euros par an

Ainsi, l’institut Rexecode juge qu’il faudra investir 58 à 80 milliards d’euros par an pour parvenir à verdir notre économie. Adapter l’industrie, les infrastructures énergétiques, les bâtiments, et bien sûr les véhicules, représenterait l’équivalent de 2,1% à 2,9% de produit intérieur brut (PIB) supplémentaire.



Pour y parvenir, les entreprises devraient, selon le Medef, augmenter leurs investissements de 10% par an. En effet, estime le syndicat dirigé par Geoffroy Roux de Bézieux, si la décarbonation peut représenter une économie pour les ménages, neuf fois sur dix, elle représentent un surcoût de ses processus de production pour une entreprise. Raison pour laquelle Rexecode préconise une politique d’incitation adaptée, et le Medef un allégement de 35 milliards d’euros par an des impôts de production.