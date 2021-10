Vers des augmentations de salaire pour l’Hôtellerie-restauration ?

Pas facile d’embaucher, au lendemain de la pandémie et des confinements, pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. La situation était déjà tendue avant la crise ; mais voici ces secteurs abandonnés par celles et ceux ne voulant plus travailler soirs et week-ends pour des salaires considérés comme insuffisants. Comment gagner en attractivité ? Cela passe sans doute à la fois par une amélioration des conditions de travail que par des augmentations de salaires pures et dures.



Le syndicat patronal Umih semble s’être fait une raison sur le sujet. Ainsi, l’un de ses responsables vient d’évoquer une possible augmentation de salaire de 6 % à 8,5 %, voire 9%. L’Umih envisagerait également la possibilité d’un treizième mois et celle de ne pas travailler un week-end par mois.