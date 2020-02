Vers un chèque fruits et légumes frais pour les populations en difficulté ?

Alors que le salon de l'agriculture bat son plein à Paris, les professionnels des fruits et légumes frais proposent aux pouvoirs publics de mettre en place un chèque qui permettrait aux populations en grande difficulté d'avoir accès à ces produits. L'Interfel rappelle la recommandation « sans appel » faite par les instances internationales et nationales de santé : « nous devons accroitre la consommation quotidienne de fruits et légumes frais pour atteindre 400 grammes par jour et par personne ce qui correspond à cinq fruits et légumes ». Un objectif qui n'est « pas atteint » en France, déplore l'interprofession.



Pour les populations les plus défavorisées, l'accès aux légumes et fruits frais représente une « problématique importante », souligne l'organisation. La moitié des personnes gagnant moins de 1 200 euros mensuel ne peut manger ces produits chaque jour, et c'est le cas également de 39% de celles qui gagnent entre 1 200 et 2 000 euros par mois, selon le baromètre annuel du Secours populaire de septembre 2018.