Vers un malus plus important pour les voitures lourdes

En réponse à l'urgence climatique, le gouvernement envisage d'étendre la taxe qui frappe actuellement les voitures neuves thermiques de plus de 1,8 tonne. Cette taxe, ou malus, devrait être progressivement abaissée, a indiqué Clément Beaune lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. En agissant ainsi, le gouvernement espère freiner l'achat de véhicules lourds qui, du fait de leur poids, consomment plus d'énergie et émettent plus de CO2, contribuant ainsi au réchauffement climatique.



Cette mesure fait partie du deuxième volet du grand plan de sobriété énergétique présenté le 20 juin, qui comprend également des initiatives comme l'encouragement au covoiturage, l'achat de téléphones reconditionnés par les ministères, l'interdiction de climatiser les bâtiments à moins de 26 degrés et la mobilisation de 250.000 écodélégués parmi les collégiens et lycéens.