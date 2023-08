Vers un réajustement des baisses des impôts pour les entreprises

La décision du gouvernement de fractionner la baisse des impôts de production en deux tranches de 4 milliards d'euros (une en 2023, l'autre en 2024) a déjà fait des vagues au sein du patronat. Les Échos rapportent désormais que l'exécutif voudrait maintenant étaler la première tranche sur quatre ans : 1 milliard chaque année jusqu'en 2027. Cet ajustement s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu, où l'équilibre entre le rétablissement des comptes publics et les promesses fiscales est devenu un enjeu majeur.



Le Medef, notamment, voit dans cette décision une possible fin de la politique économique jusqu'ici défendue par le président Emmanuel Macron. Patrick Martin, le président du Medef, affirme que les entreprises ont besoin de cette baisse pour continuer à investir dans la transition écologique et maintenir leur compétitivité. Les PME sont particulièrement préoccupées par cette perspective, qui sera plus facile à absorber pour les grands groupes.