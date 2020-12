Vers un report des soldes d'hiver

Les commerçants ont multiplié les difficultés ces derniers mois, entre les deux confinements au printemps et au mois de novembre et les restrictions dues au protocole sanitaire toujours plus strict. Pour éviter une catastrophe économique, ils doivent écouler au plus vite les stocks achetés chez leurs fournisseurs afin de reconstituer la trésorerie et retrouver un peu d'air. Les soldes d'hiver pourraient en faire les frais : plusieurs fédérations ont en effet demandé au gouvernement un report de la période hivernale des soldes. Habituellement, celle-ci débute mi-janvier. Elle pourrait finalement attendre une semaine, voire deux.



« La Confédération des commerçants de France (CDF) et les Commerçants Artisans des Métropoles de France (CAMF) s'unissent pour demander le report de la date des soldes d'hiver à la fin du mois de janvier », soit le 20 janvier, soit le 27 janvier, demandent ces deux organisations dans un communiqué commun. Le second confinement a porté un coup très dur aux commerçants : « Les stocks de ces magasins sont au plus hauts et payés depuis des semaines aux fournisseurs. Il est donc vital pour ces commerces de pouvoir vendre au juste prix, sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d'hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie et assumer les charges leur incombant ».