Vers une acquisition de Fnac Darty et une sortie de la Bourse ?

La solution pourrait être Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque, qui possède déjà Editis et plusieurs autres grandes entreprises françaises, s'est offert 20% de Fnac Darty l'été dernier. Il aurait de bonnes relations avec le directeur général de la société, Enrique Martinez. Et le conseil d'administration de Fnac Darty verrait ce rapprochement d'un bon œil, selon des informations de BFM Business.



Reste à convaincre l'actionnaire principal… Ceconomy ne serait pas vendeur, malgré plusieurs tentatives d'approche l'an dernier. Une autre possibilité est sur la table, celle de la dilution de la participation de l'actionnaire principal via une acquisition financée par Daniel Kretinsky, ce qui relèverait sa participation. Un de ces scénarios se concrétisera-t-il ?