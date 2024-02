Vers une baisse des taux directeurs dans la zone euro

La décision de la BCE de réduire ou non les taux dépendra fortement de l'analyse des données économiques, notamment celles relatives aux salaires. Certains responsables, comme Mario Centeno, gouverneur de la Banque centrale du Portugal, estiment que l'attente des données salariales de mai n'est pas nécessaire pour évaluer l'impact sur l'inflation. Centeno observe que l'inflation se dirige de manière soutenue vers l'objectif de 2%, suite à la diminution des chocs ayant entraîné la hausse des prix, tels que les coûts de l'énergie et les restrictions de l'offre.



Mario Centeno considère le taux de dépôt actuel de 4,0% comme le taux terminal, suggérant que la prochaine étape serait une réduction. Il préconise une approche graduelle, avec des baisses par étapes de 25 points de base, pour permettre aux acteurs économiques de s'adapter aux décisions de la BCE.



La baisse des taux directeurs de la BCE, si elle se confirme en avril ou en juin, pourrait s'avérer être une bouffée d'oxygène pour le secteur de l'immobilier, qui a subi les conséquences de la hausse rapide des taux d'intérêt ces deux dernières années. Cette hausse a entravé le marché immobilier et réduit considérablement la capacité d'emprunt des ménages.