Vers une baisse du chômage partiel pour relancer l'activité

Reprendre le travail au plus vite : c'est une nécessité, alors que le produit intérieur brut de la France devrait reculer de 11% cette année. Il importe donc que l'activité reparte fortement pour éviter d'abandonner encore plus de croissance en 2020, ce qui sera synonyme d'une vague encore plus haute de chômeurs. « Il en va de notre vie quotidienne, il en va de la prospérité des Français », a expliqué Bruno Le Maire devant les caméras de LCI . « Je souhaite que l'activité reprenne plus rapidement, que le retour au travail soit plus massif, que la croissance reprenne le plus rapidement possible », a martelé le ministre de l'Économie.Le patron de Bercy a déjà eu l'occasion d'annoncer qu'il devrait y avoir 800.000 chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. « Nous entrons dans une nouvelle période, celle où il faut reconstruire économiquement le pays, retourner à la vie normale, accélérer le retour au travail de tous les Français ». Dans ce contexte,: l'État rembourse à l'entreprise l'intégralité du salaire brut des employés, soit 84% du salaire net (ou 100% pour les salariés au Smic).