Vers une baisse inévitable du taux du Livret d'Épargne Populaire ?

Le Livret d'Épargne Populaire reste malgré tout un outil de placement très attractif pour les Français aux revenus modestes. En 2023, il a été considéré comme le placement le plus avantageux, surpassant même l'assurance-vie et le Livret A. Avec un taux de rendement de 6,1% à son apogée, le LEP offre des avantages considérables par rapport à d'autres options d'épargne, bien qu'il soit encore méconnu. En début d'année 2023, seuls 9 millions de Français avaient ouvert un LEP, alors que de nombreux autres étaient éligibles sans le savoir.



Pour être éligible au LEP, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 21.393 € pour une personne seule et 32.818 € pour un couple. Ce plafond de revenus permet de cibler les foyers qui ont le plus besoin d'un soutien financier. En 2023, le plafond de dépôt a été relevé de 7.700 € à 10.000 €, permettant aux épargnants de profiter davantage de ce livret à haut rendement. Malgré la baisse de l'inflation, le taux de rendement du LEP a légèrement diminué, passant de 6,1% à 6% à partir du 1er août 2024.



Bien que la baisse de l'inflation présage une diminution du taux du LEP, les épargnants bénéficient de certaines garanties. Un arrêté publié le 27 janvier 2021 stipule que le taux du LEP ne peut être inférieur à celui du Livret A, majoré d'un demi-point. Le taux du Livret A étant gelé à 3% jusqu'au 1er février 2025, le taux du LEP ne pourra donc pas descendre en dessous de 3,5% le 1er août prochain. De plus, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, pourrait donner un coup de pouce à la rémunération du LEP pour limiter sa baisse, comme il l'a fait le 1er février dernier en maintenant le taux à 5%.