Vers une hausse de 2% des prix de l'électricité en janvier

Les consommateurs doivent s'attendre à une mauvaise nouvelle au mois de janvier.Un coût de 30 euros environ par an et par ménage. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) fera mi-janvier au gouvernement sa recommandation de hausse du tarif régulé de vente (TRV). Il s'agit du tarif de référence d'EDF et en raison de la crise sanitaire, cette révision serait synonyme d'augmentation !Les fournisseurs sont, depuis trois ans, dans l'obligation de démontrer qu'ils sont en capacité de produire assez d'électricité par rapport à la consommation de leurs clients. Si ces capacités sont insuffisantes, ces entreprises peuvent toujours faire appel à un marché des capacités supplémentaires fournies par les producteurs. Or, dans ce domaine, EDF est roi : l'opérateur historique en détient plus de 90% de ce marché. Une position dominante qui permet au groupe de gagner beaucoup d'argent, les fournisseurs ne pouvant faire autrement que de lui acheter des capacités pour respecter les règles.