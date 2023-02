Vers une hausse des prix significative pour le jus d'orange

Il n'y a pas un produit du quotidien qui échappe à la hausse des prix. C'est le cas du jus d'orange, dont le cours mondial a tout simplement augmenté de 77% entre juillet 2022 et février 2023 ! À l'heure actuelle cependant, ces explosion du cours n'a pas de répercussion sur le prix final demandé aux consommateurs, même s'il a augmenté de 4,4% entre 2021 et 2022 : le litre de jus d'orange à base de concentré s'établit désormais à 1,13 euro.



C'est que la production mondiale de jus d'orange est à la peine. Aux États-Unis en particulier, on va connaitre la récolte la plus basse de l'histoire. La Floride, principal pays producteur, a subi une saison des ouragans particulièrement forte. Et il fait face à un danger encore plus existentiel : la maladie du dragon jaune transmise par un insecte, la psylle. Introduite en 2005 dans les plantations floridiennes, cette bactérie fait des ravages.