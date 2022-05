Vers une hausse franche des prix dans les hôtels Accor

Sébastien Bazin estime que les propriétaires d'hôtels ont souffert « tout autant que nous, beaucoup d'entre eux ont des difficultés de trésorerie ». La seule solution pour qu'ils puissent conserver des marges équivalentes à celles de 2019, c'est donc de faire « payer plus ». Il espère que les prix des prestations dans les hôtels continueront à augmenter tout au long de l'année prochaine.



Depuis le 1er avril, la rémunération minimum des salariés des hôtels est supérieure de 5% au smic. Les partenaires sociaux se sont entendus sur une hausse moyenne de plus de 16% de la grille des salaires. Un rattrapage bienvenu, sachant que les rémunérations dans le secteur de l'hôtellerie sont historiquement bas. Mais il faut bien financer ces augmentations et une des solutions est effectivement de faire payer le client.