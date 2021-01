Vers une interdiction du Monsieur Cuisine en France ?

Vorwerk, fabricant allemand du Thermomix, avait attaqué Lidl et son Monsieur Cuisine Connect auprès du tribunal de commerce de Barcelone. Le groupe allemand estimait que le discounter avait tout simplement copié son robot cuiseur, et tout particulièrement la fonctionnalité permettant de peser les ingrédients.



Malgré la défense de Lidl qui estimait que Vorwerk elle-même s’était inspirée d’autres modèles, le tribunal de Barcelone a donné raison au constructeur du Thermomix. Dans un jugement rendu la semaine du 18 janvier 2021, le tribunal de Barcelone a reconnu Lidl coupable de contrefaçon et violation de brevet, condamnant le discounter à retirer de la vente en Espagne de tous les Monsieur Cuisine Connect, lui interdisant tout stockage ou importation du produit et l’obligeant à dédommager Vorwerk d’un montant équivalent à 10% du montant total des ventes du Monsieur Cuisine dans le pays.