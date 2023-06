Vers une nouvelle taxe sur les billets d'avion de luxe

Cette future taxe est une mesure de soutien à la transition écologique et à la réorientation du transport aérien vers le ferroviaire, selon les déclarations de l'entourage de Clément Beaune, ministre des Transports, repris par Le Parisien. L'argument est qu'une personne qui paie déjà beaucoup pour son billet est probablement moins sensible aux variations de prix. La taxe, qui devrait être incluse dans le projet de loi de finances débattu à l'automne prochain à l'Assemblée nationale, pourrait rapporter une centaine de millions d'euros sur la période 2023-2027, selon le ministère des Transports. À titre de comparaison, la taxe sur les superprofits des concessionnaires d'autoroutes, une autre initiative du gouvernement, devrait rapporter plusieurs milliards d'euros.



La compagnie aérienne Air France, qui a récemment affiché un résultat net négatif de 344 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, a réagi à cette proposition en soulignant que la France est le pays qui taxe le plus les compagnies aériennes. Elle demande que les fonds récoltés soient utilisés pour la décarbonation du secteur. Sans quoi, avertit-elle, « nous allons prendre beaucoup de retard dans notre objectif de décarbonation ».