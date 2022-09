Vers une stagnation de l'activité économique au troisième trimestre

Les entreprises manufacturières sont en effet en difficulté, entre les coûts des matières premières et d'énergie qui explosent, sans oublier les problèmes d'approvisionnement. Bientôt, le secteur des services à lui seul ne permettra plus de compenser cette faiblesse. Par ailleurs, le cabinet a relevé « la première contraction du volume des nouvelles affaires depuis un an et demi dans le secteur privé français ». Autant dire que les prochains mois risquent d'être difficiles.



Par contre et c'est une bonne nouvelle, l'emploi continue de progresser à un rythme soutenu. Les perspectives d'activité demeurent « favorables », malgré un repli de la demande (au plus bas depuis 21 mois). Le chômage continue effectivement de reculer malgré les vents contraires.