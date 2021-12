Vingt ans de monnaie unique : les Français ne veulent pas sortir de l'euro

En janvier 2002, l'euro commençait à faire son apparition dans les porte-monnaie de millions d'Européens. La monnaie unique est désormais présente dans 19 pays et est devenue la deuxième devise de référence au monde, mais malgré ses réussites, l'euro souffre toujours d'une idée reçue tenace. Un sondage YouGov pour MoneyVox révélé par Le Figaro montre que pour huit Français sur dix, la monnaie unique est responsable de la hausse des prix.



Par conséquent, l'euro est aussi à l'origine de la baisse du pouvoir d'achat. Évidemment, ça n'est pas si simple et comme de nombreuses études l'ont démontré, il existe de nombreux facteurs qui expliquent les variations du pouvoir d'achat à la hausse comme à la baisse. L'Insee prévoit d'ailleurs une contraction de 0,5% au premier semestre 2022, qui reposera majoritairement sur des facteurs n'ayant pas grand chose à voir avec la monnaie unique : flambée des prix des carburants, problèmes d'approvisionnement et de transport, pénurie de matières premières.