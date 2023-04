Virgin Orbit ne s'envolera plus

Virgin Orbit tombe de haut. L'entreprise, filiale de l'empire de Richard Branson, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. De la sorte, elle se donne du temps à l'abri des créanciers pour « identifier et finaliser une vente efficace et optimisant la valeur de l'entreprise », selon le communiqué de la société. Cela sentait mauvais depuis la semaine dernière, après le licenciement de 675 salariés, ce qui représente 85% des effectifs du groupe.



« Bien que nous ayons déployé des efforts considérables pour améliorer notre situation financière et obtenir un financement supplémentaire, nous devons faire ce qui est le mieux pour l’entreprise », a indiqué Dan Hart, le président de Virgin Orbit. La société a été fondée en 2017, avec pour objectif d'envoyer sur orbite de petits satellites. Un marché naissant mais à fort potentiel, car la demande est là.