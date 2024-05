Voiture électrique à 100 euros : les retards de l'État menacent les concessionnaires auto

Le leasing social permet aux ménages à revenus modestes d'accéder à un véhicule électrique pour seulement 100 euros par mois, sans apport initial. Ce dispositif est rendu possible grâce à un superbonus de 13.000 euros financé par l’État. Dès l’ouverture des candidatures, les demandes ont afflué, atteignant rapidement le plafond de 50.000 dossiers validés en seulement six semaines. Face à cet engouement, le gouvernement a décidé de doubler le nombre de bénéficiaires pour l’année 2025.



Cependant, ce succès est entaché par des retards de remboursement. Les concessionnaires, qui ont accepté d’avancer ces 13.000 euros par véhicule vendu, n’ont pas été remboursés depuis mi-février. Cette situation est due à une interface informatique défaillante entre les services de l’État et les concessionnaires, gérée par l’Agence des services et des paiements (ASP), selon Les Echos. Cette interface nécessite des mises à jour importantes, retardant ainsi le traitement des dossiers de remboursement.



La défaillance de l’interface informatique de l’ASP a des répercussions directes sur les concessionnaires. Ceux-ci, ayant déjà avancé plus de 100 millions d’euros pour le leasing social, se retrouvent avec une trésorerie gravement affectée. La situation est particulièrement critique pour les marques du groupe Stellantis, qui représentent les trois-quarts des commandes de leasing social. Certains concessionnaires menacent même de ne plus livrer de véhicules tant que l’État n’aura pas régularisé ses paiements.