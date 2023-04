Voiture électrique : beaucoup de Français demeurent sceptiques

Il faut donc convaincre et convaincre encore, que ce soit pour les autorités ou les constructeurs automobiles. Et surtout, baisser les prix qui restent un frein majeur auprès de nombreux automobilistes (deux tiers des sondés le pensent). Ils ne sont que 16% à penser qu'une voiture électrique est plus économique qu'un véhicule à moteur thermique. Les Français sont davantage préoccupés par leur budget à tenir, ce qui est plus concret que le réchauffement de la planète.



Du côté des constructeurs, la communication doit s'axer sur l'autonomie qui s'est améliorée ces dernières années. Et le gouvernement doit pousser au déploiement des réseaux de bornes de recharge. Sixt recommande également d'amplifier la politique de bonus pour faire la transition, et aussi de développer des dispositifs de tests durant une courte période : les Français doivent prendre en main les voitures électriques pour voir la différence…