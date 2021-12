Voiture neuve : les acheteurs ont plus de 55 ans en moyenne

Alors que la majorité des constructeurs voient la moyenne d’âge d’achat d’un véhicule neuf être supérieure à 50 ans, deux marques sortent du lot : Tesla et Seat. Le constructeur 100 % électrique d’Elon Musk est même le constructeur le plus « jeune » avec un achat en neuf à 44,7 ans en moyenne. Seat, de son côté, cible particulièrement les jeunes avec ses modèles et réussit son coup, avec une moyenne d’âge d’achat d’un véhicule neuf à 46,1 ans.



Inversement, Citroën et Renault sont les marques pour lesquelles l’achat neuf se fait le plus tard : 61,6 ans et 58,2 ans en moyenne, respectivement.