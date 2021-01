Voitures électriques : Tesla n’est plus numéro 1 européen

Toujours selon Matthias Schmidt, Renault deviendrait en 2020 le deuxième constructeur électrique en Europe, grâce au succès de la Renault Zoe qui ne se démord pas. Elle représente la quasi-totalité des ventes de voitures électriques du constructeur français, 97.000 exemplaires écoulés sur 104.000 voitures électriques vendues tous modèles confondus. Et c’est sous ces bons auspices que Renault a dévoilé sa stratégie pour les années à venir, appelée Renaulution, qui prévoit entre autres le retour d’une Renault 5 revisitée et 100 % électrique.



Le constructeur californien a donc des soucis à se faire : ses ventes, en 2020, ont chuté de 10,7 % sur un an, tombant sous la barre des 100.000 voitures vendues en Europe de l’Ouest. Avec seulement 97.791 unités écoulées, Tesla finit donc troisième dans un marché où la concurrence se fait de plus en plus importante.