Voitures électriques : pourquoi les assurances vont-elles coûter plus cher ?

La hausse des coûts des pièces de rechange et des réparations, confirmée par les données du SRA, met en évidence les défis auxquels sont confrontés les assureurs. Les nouvelles technologies, bien que bénéfiques, apportent de nouveaux coûts. Et ça risque de continuer : les voitures électriques sont généralement le terrain de jeu des innovations. Mais qui dit innovation dit prix des pièces qui explose.



Les automobilistes devront donc s’adapter, et heureusement que des solutions émergent. Les assurances au kilomètre, qui facturent en fonction de l'utilisation réelle, pourraient gagner en popularité. Surtout avec les voitures électriques qui ne sont pas toutes destinées à des voyages de longue durée.



De plus, le gouvernement et les assureurs pourraient collaborer pour proposer des offres adaptées, encourageant l'adoption de voitures électriques tout en protégeant les consommateurs. Pour rappel, la fin des voitures thermiques est annoncée pour 2035 en Europe.