Voitures électriques : vers une coopération Renault et Volkswagen ?

Selon une information relayée par le journal allemand Handelsblatt, Volkswagen et Renault pourraient unir leurs forces pour développer et produire un véhicule électrique à 20.000 euros. Cette collaboration potentielle marquerait un tournant majeur dans l'industrie automobile, avec pour objectif une production annuelle de 200.000 à 250.000 véhicules. Néanmoins, ces discussions, encore à un stade préliminaire, ne garantissent pas une concrétisation.



Renault, pour sa part, a opté pour la discrétion, ne confirmant ni infirmant ces informations, tout en soulignant l'importance de coopérations pour rester compétitif dans le segment des véhicules électriques abordables. Le groupe, via sa filiale Ampere, entend lancer sept nouveaux modèles électriques d'ici 2031, dont les emblématiques Mégane, Scenic, R5, R4, et la nouvelle Twingo électrique. Annoncée pour moins de 20.000 euros, cette dernière rejoindra le segment des petites voitures urbaines électriques, une niche encore peu exploitée.