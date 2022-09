Volkswagen annonce poursuivre l’introduction en Bourse de Porsche

La holding Porsche SE, qui contrôle 54% du capital du groupe Volkswagen, va obtenir de son côté « 25% plus une action » avec droit de vote de la filiale Porsche AG, afin de lui octroyer une minorité de blocage. Pour Volkswagen, l’opération devrait permettre une levée de fonds majeure pour répondre aux problématiques liées à l’électrification des voitures, alors que les moteurs thermiques ne pourront plus être vendus en 2035 en Europe.



Le potentiel de cette introduction en Bourse est loin d’être négligeable : Porsche AG, filiale de Volkswagen, pourrait être valorisée entre 60 et 80 milliards d’euros au moment de l’opération, ce qui en ferait une des introductions en Bourse les plus importantes sur une place européenne.