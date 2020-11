Volkswagen : plus de 70 milliards d'euros pour la voiture électrique et connectée

La crise sanitaire et économique qui frappe tous les constructeurs automobiles ne doit pas être une raison pour réduire les efforts et les investissements pour le développement de la mobilité du futur. Volkswagen a confirmé son intention de proposer 70 modèles 100 % électriques dans son catalogue à l'horizon 2030, avec un objectif de 26 millions d'unités vendues en dix ans. 19 millions d'entre elles seront basées sur la technologie mise au point pour l'ID.3, premier compacte électrique « nouvelle génération ». Le groupe allemand n'abandonne pas les hybrides pour autant, il souhaite ainsi mettre sur le marché 60 modèles hybrides et en écouler 7 millions sur la même période.



Ces intentions nécessitent des investissements lourds. Le constructeur est prêt : il va consacrer 73 milliards d'euros sur cinq ans, entre 2021 et 2025, pour développer ses technologies et ses capacités dans l'électrique et la connectivité. Ces technologies du futur vont demander un effort massif, qui représente 50 % des investissements sur les cinq prochaines années (c'est davantage que les 40 % envisagés dans un premier temps). 35 milliards seront consacrés uniquement à la gamme électrique.