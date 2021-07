Volkswagen reprend le volant d'Europcar

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, se réjouit évidemment de l'opération. Dans un communiqué, il explique qu'« Europcar contribuera, avec son management de flotte et son vaste réseau de stations, à ce que Volkswagen atteigne plus rapidement ses objectifs dans le domaine des services de mobilité ». Le constructeur automobile est engagé sur plusieurs fronts : celui de l'électrification de ses véhicules, mais aussi sur le développement des nouvelles mobilités qui impliquent notamment l'auto-partage.



Volkswagen ne dit d'ailleurs pas autre chose : cette acquisition représente en effet un « pas significatif pour devenir leader du marché de la mobilité individuelle dans une ère électrique et connectée ». Avoir dans son portfolio un spécialiste de la location, qui bénéficie en outre d'une grande expertise organisationnelle en la matière, est donc un bonus appréciable. L'opération devrait être finalisée dès la fin de cette année, ou au début de 2022.