WhatsApp : pas de partage de données avec Facebook en Europe

La polémique enfle : les nouvelles conditions générales d’utilisation (CGU) de WhatsApp prévoient un partage passif de données entre la messagerie et sa maison-mère, Facebook. Les utilisateurs n’ont donc pas le choix que d’accepter ce partage ou… d’arrêter d’utiliser ses services. Et c’est d’ailleurs vers cette deuxième solution que semblent se tourner de nombreux internautes, poussés vers l’application concurrente Signal, plus protectrice des données et de la vie privée.



Facebook tente ainsi de monétiser son application, rachetée 22 milliards de dollars en 2014, qui est gratuite pour l’ensemble de ses quelque 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Mais ce partage de données ne plaît pas aux internautes les plus inquiets pour leur vie privée. Elle est néanmoins légale… en tout cas aux États-Unis.