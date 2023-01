Xavier Niel serait intéressé par la fréquence TNT de M6

Ce n'est pas la première fois que le patron de Free s'intéresse à la chaîne. En mai 2021, il déposait une offre auprès de Bertelsmann pour racheter M6, mais finalement ce dernier a préféré tenter sa chance avec Bouygues et TF1. En septembre 2022, Xavier Niel retentait sa chance avec cette fois l'aide de Silvio Berlusconi, mais il a une fois de plus fait chou blanc.



Le 6 mai, Xavier Niel peut-il se retrouver à la tête de la fréquence 6 de la TNT ? Les observateurs sont circonspects sur l'issue de cette opération, qui reste à confirmer. Néanmoins, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer à l'assaut de cette citadelle. Il y a quelques mois, le projet de fusion entre TF1 et M6 a capoté, le groupe Bertelsmann refusant finalement la proposition de Bouygues. M6 est donc fragilisée.