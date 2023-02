Y a-t-il eu un exode urbain pendant la crise sanitaire ?

Il est communément admis que le Covid a provoqué l'exode des urbains vers les campagnes pour des logements plus grands avec des jardins ou une plus grande ouverture sur la nature. Dans les faits, le tableau est beaucoup plus nuancé. Une étude réalisé par la plate-forme d'observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) pour le compte de Leboncoin, SeLoger, Meilleurs Agents et La Poste bat en brèche l'idée d'un exode urbain.



Le Covid a certes « globalement accéléré les départs en provenance des grands centres urbains, en particulier des plus grandes métropoles, vers d'autres territoires ». Mais les auteurs observent que ces territoires sont surtout des « villes (un peu) plus petites et des couronnes périurbaines ». La plus grande partie des déménagements constatée pendant la pandémie concerne en fait des villes de même taille. 43% des déménagements réalisés pendant les 12 premiers mois de la pandémie se sont faits dans des villes d'au moins 200.000 habitants.