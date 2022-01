Y a-t-il vraiment une économie politique « de droite » ?

En fait, les politiques de l’Offre ont été popularisées sous Ronald Reagan et Margaret Thatcher dans les années 1980 et comportaient surtout un volet fiscal et d’incitations. Leurs réformes se sont avérées efficaces. Mais à cette époque, les économies nationales n’étaient pas aussi abîmées en profondeur et les ressorts d’un capitalisme des classes moyennes étaient encore bien tendus. Désormais, il nous faut généraliser la stratégie d’offre à une patiente reconstitution des cultures humaines qui nous font défaut. L’une des tâches les plus urgentes est par exemple de remettre en place un système éducatif qui rehausse le niveau scolaire, mais aussi le sens de la liberté et le goût du risque. Abolir le principe de précaution est la mesure emblématique la plus urgente à prendre, qui concerne l’ensemble de l’économie et de la société en France.