Zéro émission nette de CO2 pour les compagnies aériennes d'ici 2050

Willie Walsh s'est réjoui que beaucoup avaient déjà franchi cette étape, « individuellement ou en groupes ». Mais il sait aussi que « pour d'autres, ce sera un défi supplémentaire à un moment très difficile ». Le secteur subit toujours des difficultés liées à la crise sanitaire. Néanmoins, il l'assure : « nous devons tous soutenir cet engagement et être déterminés à y parvenir en temps et en heure. C'est ce qui doit être fait. Et ensemble, c'est possible ».



Le directeur général de l'IATA a aussi rappelé qu'après des investissements de « centaines de milliards de dollars dans des avions plus économes en carburant », la consommation moyenne des flottes a baissé de plus de 20% en une décennie. Mais ce n'est pas suffisant et l'effort devra se prolonger dans la recherche de carburants encore moins polluants, voire dans l'avion à hydrogène.