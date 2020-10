Zone d'alerte maximale à Paris : les bars fermés, les restaurants toujours ouverts

L'ouverture des restaurants est néanmoins soumise à des règles sanitaires contraignantes. Le préfet de police de Paris David Lallement a détaillé les mesures à suivre, qui sont drastiques. Il faudra que chaque table soit séparée d'un mètre ; l'Umih a fait pression pour réduire la distance qui devait à l'origine être d'1,5 mètre. Il ne pourra pas y avoir plus de six personnes par table, enfants y compris. Les restaurants devront afficher leur jauge maximale en vitrine, mais il n'y aura pas de prise de température à l'entrée.



Les paiements à la table seront privilégiés afin d'éviter les déplacements dans le restaurant. Il y aura également du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables. Les convives devront également inscrire leurs coordonnées dans un carnet de rappel, dans le but de trouver les cas contacts rapidement. Et bien sûr, les masques demeurent obligatoire pour les clients, en dehors de la consommation.