Zone euro : une inflation très élevée, mais qui recule

Sur un an en novembre, l'inflation s'est établie à 10% dans la zone euro. Un chiffre évidemment très élevé, mais il y a tout de même une bonne nouvelle : la hausse des prix à la consommation a en effet ralenti ! L'inflation a reculé de 0,6% par rapport au mois d'octobre, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de juin 2021. Alors si le niveau de l'inflation demeure toujours très haut, on peut se réjouir de ce ralentissement.



Mais pas trop longtemps. Car si les prix de l'énergie ont fortement reculé entre octobre (+41,5% sur un an) et novembre (+34,9%), les prix à la consommation des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac se positionnent toujours au-dessus de la moyenne enregistrée par Eurostat : +13,6% sur un an. Plusieurs États membres, dont la France, protègent le pouvoir d'achat des automobilistes à grands coups de remises sur les prix à la pompe, il n'y a rien de tel pour les courses dans les supermarchés.