Zoom sur l’assurance et le plan épargne

A quoi sert une assurance ?

Tout savoir sur l'assurance responsabilité civile professionnelle

Tout savoir sur le plan d'épargne

Mais à quoi sert une assurance ? C'est une question que vous vous posez peut-être puisqu’elle est souvent obligatoire. Alors à quoi sert réellement une assurance, et bien tout simplement à vous protéger. En effet, il faut toujours souscrire à une multitude d'assurances et vous ignorez parfois ce qu'elles vous garantissent réellement. Il faut savoir qu'on peut presque tout assurer ! Certains comme les stars notamment peuvent même assurer leur visage ! Autant vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. Mais avez-vous vraiment besoin d'une assurance ? La réponse est bien évidemment oui, même s'il ne faut pas tomber dans le piège de l'assurance cumulative. De ce fait, pour apporter une réponse globale à cette question que vous êtes en droit bien évidemment de vous poser, il faut savoir que tout est basé sur la notion de futur et d'incertitude. Évidemment personne ne peut prévoir un incident, un incendie, où tout problème en lien avec votre vie quotidienne.En effet, qui sait à quel risque vous allez-vous confronter demain ? Personne ! Et vous devez également vous assurer contre les dommages que vous pourriez causer de manière involontaire. Et oui, la vie est faite de danger, en lien avec l'automobile, les catastrophes naturelles, les crimes, et délits, les accidents, les agressions... Et personne n'est malheureusement à l'abri. De ce fait, il est absolument indispensable de souscrire à des assurances, de personnes, de dommages etc... Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous devrez souscrire à une assurance civile. Allez, passons maintenant à l'assurance responsabilité civile professionnelle.L'assurance responsabilité civile professionnelle vous protège contre les conséquences de vos erreurs ou de vos omissions dans le cadre de votre activité professionnelle. Il faut savoir que bien souvent, cette assurance est obligatoire dans le cadre de certaines prestations de services. C'est une garantie qui est exigée par vos clients et parfois même par vos employeurs. Il n’est en effet pas si rare que cela, que vous deviez faire face à une indemnisation ou à une attaque en justice. Or il faut savoir que l'assurance responsabilité civile professionnelle prend généralement en charge les frais de défense. Certaines professions réglementées doivent nécessairement souscrire à une responsabilité civile professionnelle. On parle des professionnels de la santé, des experts-comptables, des agents immobiliers, des agents de voyages, ou encore des professionnels du droit. Si elle n'est pas obligatoire pour les autres activités professionnelles, il est toutefois fortement recommandé de souscrire à une responsabilité civile professionnelle. En effet, les aléas de la vie ne sont pas toujours sympathiques et il est préférable de prendre les devants pour éviter toute mauvaise surprise dans le cadre de votre vie professionnelle.Quel que soit votre niveau de vie, vous devrez souscrire à un moment ou un autre un plan d'épargne. Ce n'est bien évidemment pas du tout obligatoire, mais ce placement est fortement recommandé pour assurer vos arrières. Or, depuis 2019 il existe un produit d'épargne bien spécifique qui s'appelle le PER. Il s'agit du plan d'épargne retraite dont nous allons vous parler maintenant. Il existe plusieurs types de plans d'épargne retraite, et ces derniers ont pour objectif de permettre à tous, en y souscrivant auprès d'un établissement financier ou d'un organisme d'assurance, de faire des économies. Sachez quand ces contrats peuvent donner droit à des avantages fiscaux. Il s'agit d'un produit d'épargne à long terme qui vous permet d'économiser pendant votre vie active pour obtenir à l'âge de la retraite un capital ou une rente. Tout dépend bien évidemment du contrat d'assurance auquel vous aurez souscrit.Sachez qu'il n'y a pas de conditions liées à la situation professionnelle pour souscrire à un plan d'épargne retraite. Pour y souscrire c'est très simple, il suffit de vous renseigner et de choisir votre prestataire. Lorsque vous arriverez en âge de la retraite, vous pourrez alors débloquer votre épargne. Vous pourrez alors choisir un capital, ou une rente. Le capital peut d'ailleurs être versé en plusieurs fois et c'est particulièrement intéressant. Sachez également que si le titulaire du plan épargne retraite décède, alors la clôture du plan est automatique. Les sommes épargnées sont alors versées soit aux héritiers soit aux bénéficiaires qui ont été préalablement désignés dans le contrat. Enfin, concernant la fiscalité, sachez que les sommes qui sont versées sur le plan épargne retraite au cours d'une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année. Il y a toutefois un plafond global qui est fixé pour chaque membre du foyer fiscal. Chaque situation est unique et particulière. Vous devez donc prendre contact avec un spécialiste qui saura étudier votre situation personnelle, et vous offrir des conseils concernant le plan épargne retraite le plus adapté à vos besoins réels.Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse d'assurance ou de plan épargne retraite, il est indispensable d'avoir un interlocuteur dans lequel vous aurez confiance. Vous pourrez ainsi déterminer votre situation, et connaître vos besoins réels ainsi que les avantages que vous pourrez percevoir en tant que client. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous pencher sur ces questions le plus rapidement possible. En effet, il va falloir opter pour des assurances adaptées pour éviter toute mauvaise surprise et définir également un plan épargne retraite pour que votre situation soit optimale lorsque vous serez en âge de prendre votre retraite. Maintenant, c'est à vous de jouer et de prendre les bonnes décisions !