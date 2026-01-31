Épargne : cette nouvelle taxe qui fait fuir les investisseurs… sauf les retraités

Pour chaque problème, la France semble presque systématiquement sortir la même réponse : une taxe. Cette logique se confirme avec l’annonce du budget 2026 par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Parmi les mesures qui font le plus parler, la taxation de l’épargne des Français retient l’attention, elle paraît toutefois épargner les retraités. Le recours au dispositif législatif controversé du 49-3 soulève aussi des questions sur le consensus politique autour de ce plan budgétaire.

Un coup fiscal pour les épargnants

Le budget 2026 introduit plusieurs mesures fiscales qui vont toucher les épargnants. La hausse de la CSG de 1,4 point sur l’ensemble des revenus du capital fait passer la « flat tax » de 30 % à 31,4 % (la « flat tax » correspond au prélèvement forfaitaire unique). Cette hausse tranche avec une position antérieure de Sébastien Lecornu, qui avait écarté l’idée de contributions supplémentaires des particuliers.

Selon différentes voix, cette décision pourrait provoquer des changements dans les choix des épargnants. Daniel Riolo, commentateur sur RMC, anticipe une bascule vers l’assurance-vie et une fuite des plans d’épargne retraite, qu’il qualifie de « bricolage » budgétaire révélateur des contradictions politiques actuelles. Pour lui, cette incapacité à s’entendre laisse présager un avenir incertain pour la France.

Favoriser les retraités, ça pose question

Dans ce climat de tensions fiscales, le traitement réservé aux retraités par le gouvernement suscite des réactions vives, notamment en raison de l’augmentation des impôts pour les retraités. Ils conservent leur abattement forfaitaire de 10 %, et leurs pensions seront réindexées, selon les annonces gouvernementales. Le journaliste Baptiste des Monstiers, sur RMC Story, critique cette orientation : « On est dans un pays qui a décidé de privilégier ses retraités ».

Il se montre aussi sceptique quant à l’avenir des jeunes actifs : « ceux qui travaillent vont devoir travailler plus longtemps et cotiser plus pour payer la retraite des autres ». Ses réflexions personnelles : « J’ai la chance d’avoir 44 ans aujourd’hui, je ne regrette pas de ne pas en avoir 25 et je préférerais en avoir 70 » , illustrent le désenchantement d’une partie de la population face à ces politiques.