l'Amérique au temps du Coronavirus

Difficile d’être catégorique dans la réponse, car il y a un troisième larron qui s’est invité dans cette campagne. Le coronavirus change bien des choses et, en réalité, bouscule totalement le jeu. D’abord, Donald Trump est aujourd’hui « le protecteur de la nation » : c’est lui qui gère la crise et ce n’est qu’en fin de crise qu’on verra comment elle a été gérée. Pour le moment, c’est un peu la panique, à l’instar de ce qu’on peut voir également dans le reste du monde, et les dirigeants font ce qu’ils peuvent. Ils essaient d’inventer de solutions, mais cette crise est totalement inédite et tout est à inventer. On le voit avec les plans, notamment économiques, qui sont votés les uns derrière les autres, qui s’enchaînent d’ailleurs, si on en reste au contexte américain : le premier plan était de 2,5 milliards, aussitôt réévalué à 8,5 milliards par le Congrès ; on parlait déjà de sommes énormes. Mais le troisième plan, la loi CARES, a tout dépassé : 2200 milliards ! On a alors explosé tous les modèles qu’on avait en tête. Et cela continue pourtant déjà, avec un nouveau plan proposé à hauteur de 250 milliards, pour venir en aide aux PMI-PME, auquel les démocrates ont immédiatement ajouté une nouvelle demande de 100 milliards pour venir en aide au secteur hospitalier. Et il y a également de nombreux plans de secours qui sont votés dans les États, eux aussi de plusieurs milliards de dollars. Tout cela fait qu’on n’a pas le tableau complet de la gestion de la crise et qu’on n’a surtout aucune idée du ressenti du peuple américain face aux efforts consentis actuellement. Or, c’est bien ce ressenti qui va tout changer pour décider de la réélection de Donald Trump ou de la fin de son mandat.