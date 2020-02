sometimeStudio présente ÉLÉONORE PIRONNEAU : ENLACÉS […] UN DISCOURS AUTOUR

Enlacés […] un discours autour est d’abord le projet d’un livre. L’espace de la galerie est appréhendé comme une maquette d’édition : des propositions de couvertures et de maquettes, des tirages photographiques, des textes au mur ou en creux dans les photographies. Le livre avant le livre, avant l’objet, dont quelques pages sont matérialisées sur les murs, se propose et s’expose au regard.



C’est la poésie née de cet entrelacement du langage verbal et plastique qui est le sujet central de ce travail.



"Un ballon de baudruche a une fonctionnalité limitée : amuser, décorer, égayer ou distraire. Un ballon restreint par de la corde et incapable de s’envoler perd sa fonctionnalité, par contre il gagne en poétique : d’objet d’usage il devient «producteur de connotations». La pression appliquée à une surface si douce nous paraît alors cruelle : il est tentant pour la psyché de personnifier le ballon, ne parle-t-on pas d’ailleurs de son cou ?

L’objet créé en attachant plusieurs ballons avec une corde a d’indéniables qualités plastiques qui sont le sujet de ces photographies. Le choix de prise de vue simplifie volumes et détails pour faciliter la lecture de l’objet composite en tant que sculpture." E.P.