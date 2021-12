Accord dans l'hôtellerie-restauration pour la hausse des rémunérations

Depuis 2018, la grille salariale dans le secteur de l'hôtellerie-restauration n'avait pas bougé. Le gouvernement, en démontrant son soutien à l'ensemble des entreprises du domaine durant la crise sanitaire avec de nombreux dispositifs d'aides, fait pression pour une revalorisation importante des rémunérations. Non seulement pour refléter la progression de l'inflation, mais aussi pour palier le manque de main d'œuvre.



Alors que les négociations entre les organisations patronales et syndicales devaient s'achever le 17 janvier, la proposition mise sur la table par le patronat a obtenu l'accord de la CFDT. Elle est la suivante : le montant moyen de l'augmentation sur l'ensemble de la grille salariale est de 16,33%, et la rémunération minimum sera de 5% supérieure au Smic dès le premier niveau.