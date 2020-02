Adminresto : un site pour simplifier les démarches administratives des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie

La société SNMC, spécialisée dans l’édition de logiciels et de fabrication d’appareils de mesures, annonce le lancement de sa plateforme Adminresto.com. Adminresto offre sur un seul site des solutions de mise en conformité HACCP, d’encaissement, de gestion administrative et de ressources humaines nécessaires au respect des différentes obligations réglementaires. Les utilisateurs peuvent se connecter depuis leurs ordinateurs et tablettes, ou via des bornes développées par Adminresto.com et disponibles en location sur le site. Chaque utilisateur peut s’inscrire gratuitement et paramétrer en quelques minutes ses données pour adapter les fonctionnalités de l’outil à son entreprise.À tout moment, l’offre gratuite peut être complétée par des services payants telles que la traçabilité Fifo ou les étiquettes de livraisons. Facile d'utilisation avec une borne en Inox intégrant une imprimante à étiquette et une caméra industrielle, les équipes d'Adminresto.com peuvent se déplacer pour former le personnel de leurs clients, paramétrer et installer l’outil.Pour développer Adminresto, la société SNMC s’est associée à de nombreux experts métiers (sécurité alimentaire, ressources humaines, sécurité incendie) afin de rendre la règlementation simple et accessible aux professionnels.Pour plus d’informations, Adminresto.com