Amazon découvre une énorme fraude au retour de colis

L'organisation REKK a mis au point une méthode pour obtenir de faux remboursements. En exploitant les vulnérabilités du système de retour d'Amazon, ils ont réussi à faire croire à la réception de produits jamais renvoyés. Les acheteurs obtenaient ainsi leur remboursement… et pouvaient conserver le produit acheté moyennant une partie du remboursement en question qui était reversé aux arnaqueurs.



Pour parfaire leur escroquerie, REKK n'a pas hésité à corrompre des employés d'Amazon. Ces derniers validaient frauduleusement des retours de produits en échange d’un peu d’argent. Un employé, identifié par Amazon, aurait à lui seul validé plus de 100.000 dollars de faux retours de colis, contre le paiement de 3.500 dollars. Mais REKK est allée plus loin : elle a même volé les identifiants d’autres employés pour valider elle-même les faux retours.omberg.