Amazon face aux contrefaçons : les résultats 2022

En 2022, Amazon a identifié, saisi et éliminé plus de 6 millions de produits contrefaits, les retirant ainsi de la chaîne d'approvisionnement. Le nombre est en forte hausse : en 2020, l’entreprise avait identifié et détruit 2 millions de produits, et 3 millions en 2021.



Le géant de Seattle a également engagé des poursuites judiciaires et des enquêtes criminelles contre plus de 1 300 contrefacteurs présumés.



Néanmoins, le nombre de tentatives de création de nouveaux comptes vendeurs malveillants a diminué, passant de 6 millions en 2020 à 2,5 millions en 2021, puis à 800 000 en 2022. De plus, Amazon a scanné quotidiennement plus de 8 milliards de modifications de pages de produits pour détecter des signes d'abus potentiel, identifier les fraudeurs et les empêcher de vendre des produits contrefaits.