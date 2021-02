Amendes plus élevées pour les restaurateurs qui voudraient rouvrir

Les restaurants, fermés depuis depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, n'ont aucune perspective de réouverture. Le gouvernement n'a toujours pas indiqué de date et continue de proposer des aides financières afin d'éviter une vague de faillites. Mais certains n'en peuvent plus d'attendre : le 1er février, un appel a été lancé pour rouvrir de force les salles des restaurants, provoquant une réaction quasiment immédiate du ministère de l'Économie : ceux qui ne respecteront pas la règle seront privés de fonds de solidarité pendant un mois. Et les récidivistes se passeront de toutes aides indéfiniment.



Un décret du 17 février renforce les sanctions contre les restaurateurs qui voudraient rouvrir. L'amende forfaitaire est désormais de 500 euros (contravention de cinquième classe), et en cas de non-paiement dans les délais, elle double de prix. Avant ce décret, l'amende était fixée à 200 euros, la majoration la passait à 450 euros. Pour les clients de ces établissements aussi, l'amende est salée : 135 euros, un montant qui est aussi celui infligé à toutes personnes enfreignant le couvre-feu de 18 heures.