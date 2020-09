Apple augmente ses prix sur l’App Store pour les développeurs

Ce taux de 3% est identique au taux, justement, de la taxe GAFA par le biais de laquelle le gouvernement français espère récupérer plus de 400 millions d’euros d’impôts par an. Pour l’instant, donc, ce sont les développeurs qui paieront cette taxe pour Apple.



Mais rien n’empêche les développeurs de répercuter tout ou partie de cette augmentation sur le consommateur final… en augmentant le prix des transactions. Les plus petits développeurs n’auront d’ailleurs pas le choix, ne pouvant se permettre de renoncer à 3% de chiffre d’affaires. En définitive, ce seront donc les consommateurs qui paieront la taxe GAFA.