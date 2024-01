Automobile : les radars urbains entrent en service en France

Ces radars urbains, en expérimentation depuis 2021 dans des villes telles que Toulouse, Marseille, Montbéliard et Montpellier, sont désormais pleinement opérationnels. Leur mission ? Sanctionner deux types d'infractions majeures : les excès de vitesse et le franchissement des feux rouges. À Marseille, par exemple, la priorité est donnée à la protection des piétons avec la surveillance accrue des feux rouges. Les radars urbains ont par ailleurs la possibilité d’être améliorés. À terme, ils pourront également sanctionner l'utilisation du téléphone au volant, le non-respect des sas vélo, et d'autres infractions comme le non-port de la ceinture de sécurité.



Une particularité de ces radars est qu’ils sont accompagnés de leurres. Environ 200 radars et 500 leurres auraient dû être installés en France fin 2023, mais leur déploiement a été retardé sans avoir été abandonné. Il continuera donc en 2024.