Aviation commerciale : l'alliance entre Boeing et Embraer n'aura pas lieu

Comme l'ensemble du secteur aérien, Boeing subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus qui a forcé les compagnies à clouer la quasi-totalité de leurs avions au sol. Par conséquent, la production et les livraisons de Boeing sont particulièrement impactées, comme c'est le cas d'Airbus. Pour passer le cap de la pandémie, Boeing a demandé 60 milliards de dollars d'aide auprès du gouvernement américain.



Mais l'avionneur américain doit faire face à une autre difficulté : les déboires du 737 MAX. Depuis plus d'un an, l'avion vedette de Boeing est interdit de voler après deux crashs ayant provoqué la mort de 346 personnes. Le constructeur américain reste encore dans le flou le plus total concernant le calendrier de remise en service du 737 MAX. L'action du groupe a plongé de plus de 60% depuis le début de l'année.