BNP Paribas : des résultats record et des suppressions d’emplois

Les résultats de la banque BNP Paribas pour le quatrième trimestre 2022 ont presque dépassé les attentes, et sont dans tous les cas un record : 2,15 milliards d’euros de bénéfice net sur les trois derniers mois de l’année. Ils se cumulent avec les trois autres trimestres également marqués par des résultats exceptionnels, ce qui permet à BNP Paribas d’établir un nouveau record.



Le groupe enregistre, sur l’ensemble de l’année, un bénéfice net de 10,2 milliards d’euros, en hausse de 7,5% sur un an. Et la banque s’attend à ce que les difficultés ne soient pas à l’ordre du jour pendant plusieurs années, au contraire. Pour la période 2023-2025, BNP Paribas a revu à la hausse ses objectifs, avec un bénéfice net qui devrait croître de 9% par an, contre 7% attendus précédemment.